Зеленский встретился с Болтоном

Стороны обсудили возможности углубления украино-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает пресс- служба главы государства.

Отмечается, что встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

Как сообщается, стороны обсудили возможности углубления украино- американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, а также выразил надежду, что США смогут присоединиться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату".

Президент Украины также отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Ранее сообщалось, что Болтон подтвердил готовность США участвовать в переговорах в "нормандском формате".

Напомним, Болтон приехал в Украину 27 августа. Ранее сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Киеве будет пытаться убедить руководство предприятия "Мотор Сич" и власть Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия.