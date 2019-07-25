Зеленский встретился с будущими нардепами "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 июля встретился с будущими депутатами от созданной им партии "Слуга народа". Об этом сообщили участники встречи агентству "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на встрече присутствовали практически все будущие нардепы от партии, избранные как по списку, так и по мажоритарке.

Кандидат в нардепы по списку "Слуги народа" Данил Гетьманцев рассказал, что на встрече обсуждались общие принципы предстоящей работы в Верховной Раде. "Не лгать. Не воровать. Не отступать. Это квинтэссенция того, что он (Зеленский) говорил", - сказал Гетьманцев.

"Мы говорили о том, для чего мы встретились и что планируем делать. Мы говорили о том, что для нас важно остаться в истории государства, не опозорить себя, свою политическую силу, свои семьи... Это такая мировоззренческая основа, на которой мы будем в дальнейшем строить свои отношения во фракции, и свои действия будем от этого отталкивать", - добавил он.

Несколько участников встречи также утверждали, что на встрече присутствовал и.о.главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Напомним, партия "Слуга народа" вместе с Киевской школой экономики проведет серию учебных программ для своих новоизбранных нардепов. Первым в этой серии станет недельный курс, который даст депутатам соответствующий набор навыков и компетенций и позволит воплотить их инициативы на практике.