Зеленский встретился с фракцией "Слуги народа".

Парламентская фракция партии "Слуга народа" провела встречу с участием президента Владимира Зеленского, сообщила в Facebook нардеп Евгения Кравчук.

"Приезжал Президент. Рассказал о поездке в Золотое, выслушал депутатов. Много говорили о Донбасс", - написала она.

Кравчук также сообщила, что съезд "Слуги народа" состоится 10 ноября. Кроме того, нардеп добавила, что депутаты договорились не участвовать в эфирах российских телеканалов.

Также участники собрания обсудили ситуацию с нардепом Вячеславом Медяником. В середине октября СМИ опубликовали фото переписки Медяника, который якобы обсуждал с кем-то, подписанным как "Саша Яровой", сотрудничество с прокурорами. В частности он написал: "По сахару с [заместителем генерального прокурора Виктором] Трепаком поговорю". По словам Кравчук, Медяник прошел полиграф и результаты свидетельствуют, что "денег он ни у кого не брал".

"Вопросы налогового комитета обсуждали дольше всего. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений. Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал. Выводы сделаны, двигаемся дальше", - подытожила нардеп. Скандал в финансовом комитете

18 октября депутаты на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "провалили" законопроект No 2047 "О ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости". Документ зарегистрирован в парламенте 4 сентября 31 депутатом от фракций "Голос" и "Слуга народа".

Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок (специальное программное обеспечение), через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Это платная услуга - цена за регистрацию отчета и проверку регистрации недвижимости колеблется от 680 до 1 800 грн за одну операцию. Документ предусматривает отключение всех авторизованных электронных площадок от Единой базы данных отчетов об оценке. Имеющиеся электронные площадки СМИ связывают с народным депутатом Антоном Яценко.

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что, по его информации, 11 депутатов от СН, так называемые люди Коломойского, в комитете получили по $30 тыс. от "заинтересованных лиц", чтобы не голосовать за законопроект, который исключит частные электронные площадки из процедуры оценки недвижимости. 23 октября заместитель главы комитета Александр Дубинский прошел полиграф из-за скандала о возможном подкупе членов комитета.

На следующий день проверку на полиграфе прошел глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

the Бабель

https://thebabel.net