Зеленский встретился с главой ОБСЕ: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня провел первую встречу с действующим главой миссии ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Они обсудили возможные пути решения войны на Донбассе и вопрос возвращения украинских заложников из плена РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Украинский президент поблагодарил Лайчака за помощь ОБСЕ, а именно Специальной мониторинговой миссии, в урегулировании ситуации на Донбассе. По словам Зеленского Украина ежедневно теряет своих бойцов и мирных граждан на Востоке, поэтому возвращение мира в регион является ключевым приотритетом его президентства.

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - подчеркнул глава государства.

Украина пытается делать все, чтобы установить мир на Донбассе и предпринимает шаги по активизации мирного процесса на Минской площадке.

Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй Президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах, - сказал Зеленский.

Президент также рассказал о своей первой поездке на Донбасс, где он посмотрел в каких условиях служат украинские военные и лично поддержал их.

Со своей стороны Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.

Что говорит Зеленский об урегулировании конфликта на Донбассе?

Во время предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский заявлял, чтобы прекратить войну на Донбассе нужно идти на переговоры с Россией. Предлагал привлечь к этому также Великобританию и США.

Во время инаугурации новоизбранный президент также вспоминал о войне на Востоке Украины. По его словам, сейчас главная задача - это прекращение огня, а ради того, чтобы уберечь жизни военных, он готов на все. 23 мая украинский президент публично назвал Российскую Федерацию агрессором.

Уже на встречах с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе украинский президент призвал мир усилить международные санкции против России из-за ее агрессии и призвать Кремль немедленно освободить украинских пленных.