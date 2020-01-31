Зеленский встретился с госсекретарем США Майком Помпео: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 31 января с госсекретарем США Майком Помпео.

Помпео, как и в ходе переговоров с Вадимом Пристайко, заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме.

- США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и приближении к Евросоюзу", - сказал Помпео на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

Госсекретарь подчеркнул: США работают над тем, чтобы Украина развивала верховенство права, улучшила инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и укрепила энергонезависимость.

- У нас есть четкий посыл: США видят Украину, как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Как я уже сказал президенту Зеленскому сегодня, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Безусловно, сейчас США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость, и будем продолжать это делать, - сообщил Майк Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не признают попытки России легализовать аннексию Крыма.

- Крым - часть территории Украины, - заявил Помпео.

Также он подчеркнул важность Украины для Европы и США.

- Это фактически оплот и крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Безусловно, это страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, обогревает Европу, - подчеркнул государственный секретарь США.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что надеется на более активное участие США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Украине деоккупированного Крыма за счет назначения отдельного представителя Госдепа США по этим вопросам.

- Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента, - добавил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с США в разных направлениях.

Так, глава государства и госсекретарь США обсудили развитие Донбасса и инфраструктуры в Украине.

- У нас большие планы относительно дорог. Наш первый шаг - 25 тысяч километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру, - отметил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал американский бизнес к добыче природного газа и нефти в Украине, ожидая участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.

Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.

- Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты Америки смогут устранить торговые ограничения, такие, как защитная пошлина на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - отметил глава украинского государства.

Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Зеленский подчеркнул, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США.

- Об этом свидетельствует, в частности, объем программ помощи на 2020 год, который составляет почти 700 миллионов долларов, - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что помощь США в сфере безопасности в размере 365 миллионов долларов ощутимо усилит обороноспособность Украины.

- Мы ценим вашу поддержку в реформировании Вооруженных сил Украины, поставках оружия и техники, проведении военных учений для украинских подразделений, - подчеркнул президент.

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. По словам Зеленского, наша страна готова укреплять свою армию за счет покупки американских вооружений.

- Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении воздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции покупки необходимых вооружений, - сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова рассматривать возможности закупки вооружения для усиления Военно-Морских сил и противовоздушной обороны. Глава государства отметил, что Украина активно взаимодействует с американскими партнерами и для успешного реформирования оборонной промышленности.

- Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонными компаниями США, - считает украинский лидер.

Кроме того, Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране и за поддержку территориальной целостности.

- Хочу выразить благодарность Соединенным Штатам Америки, администрации президента Трампа, вас лично и в целом народ США за постоянную поддержку Украины - нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно, - сказал глава государства.

Владимир Зеленский не согласился с утверждением журналиста, что импичмент Трампа, импульсом для которого послужили подозрения в давлении на Украину, испортил украино-американские отношения.

- Все думал, когда же прозвучит этот вопрос? Всегда, если речь заходит об отношениях Украины и США, всплывает тема импичмента Трампа. Мне кажется, наоборот. Между нашими странами очень хорошие отношения. Нас поддерживают, защищают Украину и ее территориальную целостность, и не только на словах, - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в отношениях между Украиной и США делаются новые шаги, Соединенные Штаты - стратегический партнер нашей страны.

- Любая поддержка должна быть выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах. Я не уверен, что на наши теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом Трампа. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения, - подчеркнул Зеленский.

Майк Помпео со своей стороны заявил, что для визита Владимира Зеленского в США не выдвигалось никаких условий. Он отметил теплую встречу Трампа и Зеленского, которая состоялась в сентябре 2019-го, и пообещал, что в "соответствующее время" он надеется увидеть Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Таким образом Помпео ответил на вопрос американского журналиста, является ли расследование по "делу Байдена" условием для подготовки визита Владимира Зеленского в США.

- Я удивлен вопросом, но вас вряд ли удивит ответ. Никаких условий не было. Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующее возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий, - подчеркнул Помпео. - Я уверен, что такая встреча состоится.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что прежде чем он посетит Белый дом (а это он считает правильным и необходимым), должен быть определен предмет разговора, кроме стратегии и тактики, которые во время этого визита будет обсуждаться.

- Заинтересован ли я посетить Белый дом? Это правильно для обеих стран, для наших стран, для статуса Украины. Но я хочу сказать, что быть президентом Украины - это для меня новая профессия. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну. Я много раз говорил об этом с нашим главой МИД, более опытным в международных отношениях: "А что мы там будем делать? Что мы можем согласовать, что мы можем привезти полезного?"

Если у нас есть предмет важный разговора, кроме стратегии и тактики… Если мы можем договориться о чем-то важном для наших стран, прежде всего - для Украины, при всем уважении к США. Если есть вещи, которые мы можем подписать, взять, о чем-то договориться, то я готов ехать завтра, - отметил Владимир Зеленский.

Бессарабия Информ

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