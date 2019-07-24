Зеленский встретился с послами "Большой семерки"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского союза и Североатлантического альянса.

Об этом сообщили в пресс- службе главы государства в среду, 24 июля.

По полученным данным, президент на встрече озвучил данные касательно ситуации на Донбассе, в частности последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской. В этом контексте президент отметил необходимость соблюдения режима прекращения огня.

Дипломаты, в свою очередь, выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации программы реформ, которая была объявлена Зеленским ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава Верховной Рады.

"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, неизменная проукраинская позиция", - заявил украинский президент.