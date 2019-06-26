Зеленский встретился с представителями Национальной академии наук

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обсудил с руководством Национальной академии наук перспективы развития учреждения и помощь, которую может предоставить ученым государство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, на встрече присутствовали президент НАН Украины Борис Патон, первые вице-президенты Академии Владимир Горбулин и Антон Наумовец и главный ученый секретарь НАН Украины Вячеслав Богданов.

"У нас непростая ситуация и много приоритетов, но я не хочу быть Президентом, который говорит, что пока война не закончится, мы ничем не будем заниматься. Проблемы надо решать параллельно, иначе Украина не будет развиваться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Участники встречи также обсудили уровень отечественной науки, отток молодых ученых за границу и возможности заинтересовать их работать на родине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы признали самоубийцами.