Зеленский встретился в Германии с Меркель и заговорил об обмене пленными

Во вторник, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет УНН.

Встреча началась с традиционной торжественной церемонии воинских почестей. Зеленский и Меркель пожали друг другу руки, а затем военный оркестр сыграл гимн Украины.

Кроме того, в рамках визита в ФРГ Зеленский провел переговоры с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле и заявил о необходимости начать обмен пленными. Украинский президент подчеркнул, что обмен может положить начало деэскалации конфликта на Донбассе и его можно провести в формате 10 на 10, или 15 на 15 для начала.

Также президент сообщил, что после того, как будет выбран новый парламент и сформирован новый Кабинет министров, запуститься антикоррупционный суд, примут закон про незаконное обогащение, импичмент и снимут неприкосновенность с парламентариев.