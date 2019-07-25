Зеленский встретится с британским премьером Джонсоном после Brexit - посол

Подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как Лондон завершит Brexit.

Такое мнение выразила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в эфире "Радио Свобода".

"Мы бы, конечно, очень хотели организовать этот визит (встречу Зеленского и Джонсона - ред.) в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала посол.

По ее словам, с учетом того, что Джонсон дважды посещал Украину, работая на должности главы британского МИД, он знает о специфике ситуации в стране, о вооруженном конфликте с РФ, аннексии Крыма.

Потому Украина может всегда рассчитывать на поддержку Джонсона, отметила Галибаренко.

В то же время, она обратила внимание на то, что после избрания на должность премьера, Джонсон будет сосредоточен на реализации плана по выходу Великобритании из ЕС.

Напомним, 24 июля сообщалось, что экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра страны.

На этом посту он сменил бывшего лидера Консервативной партии Великобритании Терезу Мэй.

В тот же день Президент Владимир Зеленский поздравил Джонсона с избранием на должность председателя правительства Великобритании и заявил, что "ожидает первой встрече".

Ранее В.Зеленский встретился с послами G7: обсудили ситуацию на Донбассе и реформы.