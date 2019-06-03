Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой завтра в Брюсселе

В Брюсселе во вторник, 4 июня, состоится встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Как сообщает Польское радио, об этом на брифинге заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Это будет первая встреча президентов Польши и Украины в новой персональной конфигурации", - отметил Щерский.

"Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины", - отметил Щерский.

Кроме того, завтра Дуда проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В частности, встреча в штаб-квартире НАТО будет посвящена представлению генеральному секретарю НАТО состояния переговоров на тему увеличенного присутствия американских войск в Польше.

"Мы хотим быть прозрачными в отношении наших союзников, и президент выскажет Йенсу Столтенбергу свои планы и свои решения по поводу того, что должно произойти в Вашингтоне на следующей неделе, масштабов этого нового американского присутствия в Польше, чтобы наши союзники были проинформированы по этому вопросу генеральным секретарем НАТО", - сказал он.

Щерский добавил, что вскоре также запланирован полный брифинг для всех союзников в НАТО на тему того, как будет выглядеть в будущем увеличенное присутствие американских войск в Польше.