Зеленский встретиться с Волкером на конференции в Канаде

Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер и украинский глава государства Владимир Зеленский встреться на Ukraine Reform Conference в Канаде.
Об этом Волкер написал на своей странице в Twitter.
Отмечается, встреча спецпредставителя и президента должна состоятся во вторник, 2 июля, в Торонто.
"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference, которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию украинцев", - написал Волкер.
Отметим, что 19 июня спецпредставитель США в Украине пообещал вскоре приехать в Киев. Однако он не назвал конкретной даты.
NewsOne
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