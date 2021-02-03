Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука, який володіє кількома телеканалами

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 компаній.

Відповідний Указ №43/2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" оприлюднено на сайті президента України.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року, санкції введені терміном на п'ять років.

Обмежувальні заходи, введені проти Тараса Козака, якому належать телеканали Newsone, 112 та ZIK, передбачають:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законодавством України;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законодавством України.

Окрім цього, санкції запроваджуються стосовно вісьмох юридичних осіб: ТОВ "Аріадна ТВ"; ТОВ "Новий формат ТВ"; ТОВ "ТВ Вибір"; ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ"; ТОВ "Лідер ТВ"; ТОВ "Партнер ТВ" (усі перелічені стосуються телеканалу "112 Україна"); ТОВ "Новини 24 години" (володіє телеканалом Newsone); ТОВ "Нові комунікації" (телеканал ZIK).

Щодо цих компаній введено такі обмежувальні заходи:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; заборона користування радіочастотним ресурсом України; припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законодавством України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законодавством України.

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

Телеканали Тараса Козака: що відомо