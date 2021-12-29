Зеленський ввів санкції проти власників нових каналів із оточення Медведчука

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній, яким належать телеканали Перший незалежний та UkrLive, створені оточенням Віктора Медведчука. Відповідний указ No684/2021 опубліковано на сайті глави держави.
Санкції ввели проти трьох юридичних осіб, які контролюють медіаресурси Перший незалежний та UkrLive - ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір".
Санкції містять блокування активів, анулювання ліцензій та дозволів, заборону на використання радіочастот, а також заборону на ведення фінансової діяльності та бізнесу в країні.
Обмеження запроваджуються на 5 років.
- 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та власника телеканалів NewsOne, Zik та 112 Україна. Того ж дня канали припинили своє мовлення на телебаченні. Деталі – тут.
- 18 лютого журналісти та менеджери телеканалів Zik, NewsOne та 112 Україна, об'єднаних у медіахолдинг Новини, зареєстрували нову компанію з однойменною назвою – ТОВ "Медіахолдинг Новини" зі статутним капіталом 100 грн. Співзасновниками нової компанії виступили 100 працівників заборонених телеканалів, кожен з яких має 1% компанії.
- 24 вересня депутат від ОПЗЖ, голова комітету Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу Перший незалежний, який організували працівники та менеджери телеканалів Zik, NewsOne та 112 Україна, які потрапили під санкції РНБО.
- 1 листопада Шуфрич став власником ТОВ "Телепростір" (телеканал UkrLive).