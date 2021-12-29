Зеленський ввів санкції проти власників нових каналів із оточення Медведчука

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній, яким належать телеканали Перший незалежний та UkrLive, створені оточенням Віктора Медведчука. Відповідний указ No684/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Санкції ввели проти трьох юридичних осіб, які контролюють медіаресурси Перший незалежний та UkrLive - ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір".

Санкції містять блокування активів, анулювання ліцензій та дозволів, заборону на використання радіочастот, а також заборону на ведення фінансової діяльності та бізнесу в країні.

Обмеження запроваджуються на 5 років.