Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Януковича і його оточення

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про персональні санкції проти 27 колишніх українських високопосадовців.

Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Указ вводить у дію рішення РНБО від 19 березня. Документ набуває чинності із дня публікації, зазначили в повідомленні.

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 19 березня ухвалила рішення ввести максимальні персональні санкції проти низки громадян України й Росії за рекомендацією Кабінету Міністрів і Служби безпеки. Серед них - експрезидент-утікач Віктор Янукович, експрем'єр- міністр Микола Азаров, колишній міністр оборони Павло Лебедєв та ексглава Міносвіти Дмитро Табачник, ексгенпрокурор Віктор Пшонка, "прокурорка" Криму Наталія Поклонська і "глава" адміністрації окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов говорив, що СБУ рекомендувала ввести економічні санкції проти колишніх високопосадовців й осіб, які сприяли зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.

Він називав прізвища із цього списку, зокрема Януковича, Табачника, Пшонки й Лебедєва. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи введення санкцій проти Януковича і його оточення, сказав, що 99% із них вже отримали російські паспорти.