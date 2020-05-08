Зеленський вважає правильним рішенням зміни у делегації в ТКГ

Президент України Володимир Зеленський вважає правильним кроком "перезавантаження" делегації України в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Про це він сказав журналістам під час візиту до Луганської області, передає кореспондент УНН.

"Ми дійсно, я вважаю, зробили правильний крок. Нас в цьому підтримують і Німеччина, і Франція. Хотілося б, щоб також до цього формату доєдналась Російська Федерація, тому що ми хочемо, щоб все було дуже швидко, щоб люди, які знаходяться на засіданнях ТКГ і мають приймати рішення, щоб вони мали статус - статус державний. Ось і все", - сказав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський цього тижня "перезавантажив" склад делегації України для участі у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Після цього керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками ЗМІ представив членів делегації України для участі у ТКГ. За словами Єрмака, рішення про утворення такої делегації було зумовлене відсутністю прогресу у перемовинах щодо встановлення миру в Україні та бажанням української сторони активізувати роботу ТКГ.