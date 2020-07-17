Зеленський вважає, що дебати між Верещук і Кличко були б вельми цікавими

Президент України Володимир Зеленський вважає, що жителям Києва було б цікаво послухати предметні дебати з важливих для столиці питань між чинним мером Віталієм Кличком і кандидатом від "Слуги народу", народним депутатом Іриною Верещук.

"Мені здається, що це дуже важливо. Я пам'ятаю, як один президент викликав мене на дебати. Мені здається, що ми повинні бути відкриті, ніхто не повинен боятися. Мені здається, що предметні професійні дебати, з питань життя міста, містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, фінансів, транспорту були б дуже цікавими. І киянам дуже цікаво було б почути відповіді на ці питання на дебатах між діючим мером і Іриною Верещук", - сказав він на брифінгу в четвер після завершення засідання фракції "Слуга народу".