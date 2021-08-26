Зеленський вважає, що правоохоронна система України зараз реально очищується

Президент Володимир Зеленський переконаний, що наразі в українській правоохоронній системі іде очищення й країна близька до хорошого результату у цій сфері.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правоохоронна система. Я вважаю і бачу, що зараз у правоохоронній системі іде такий реальний момент очищення. Упевнений, що ми дуже близькі до класного результату. Я вважаю, що в нас вже результат кращий, ніж у деяких європейських держав", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня призначила народного депутата із фракції "Слуга народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ, попередньо звільнивши з цієї посади Арсена Авакова.