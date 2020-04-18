Президент України Володимир Зеленський вважає, що суспільство продовжує довіряти йому і нинішній українській владі.

"Я не думаю про те, що у нас буде спалах недовіри до мене або до влади в цілому. Я не думаю про рейтинги, чесно кажучи. Чи є вони показником довіри до лідера? Якщо говорити про довіру до лідера, то ми зараз бачимо, що довіра до мене досить висока. Там десь 55-56%. Довіра вище, ніж вона була у мене після першого туру, набагато більше", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері.

При цьому Зеленський зазначив, що владі потрібно більше працювати, щоб люди в Україні почували себе і жили краще.

"Дійсно, люди довіряють президенту, і дуже часто хочуть від нього кроків, які повинні робити уряд, депутати ... Я зараз не перекладаю відповідальність. Ми зараз, в ситуації з коронавірусом, Офіс президента, уряд, ми всі працюємо як таке одне велике Міністерство охорони здоров'я", - наголосив він.