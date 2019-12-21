Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Так, соответствуя статье 107 Конституции Украины, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности". Указ вступает в силу со дня опубликования.

Кроме того, контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности ведомства. Данилов отмечал, что защита информации является крайне важным вопросом в условиях гибридной войны.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров принял решение о создании Единого центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны. На создание центра правительство направило более 12 миллионов гривен. В Кабмине отметили, что центр должен уменьшить риски утечек информации.

Кроме того, в СНБО сообщали о планах по разработке изменений в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений стратегии занимаются специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.