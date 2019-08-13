Зеленский вышел из бизнеса

Президент Владимир Зеленский ушел из бизнеса и передал свои автивы партнерам.

Президент Украины Владимир Зеленский передал свои доли в бизнесе партнерам - братьям Сергею и Борису Шефиры и Тимуру Миндичу.

Первому помощнику президента Сергею Шефиры Зеленский передал свою долю в 8 компаниях.

Шеф-редактору и автору Студии Квартал 95 Борису Шефиры перешли доли в двух компаниях.

Теперь Владимир Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр Лига смеха.

Источник: Единый госреестр

