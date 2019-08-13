Зеленский вышел из бизнеса

Президент Владимир Зеленский ушел из бизнеса и передал свои автивы партнерам.
Президент Украины Владимир Зеленский передал свои доли в бизнесе партнерам - братьям Сергею и Борису Шефиры и Тимуру Миндичу.
Первому помощнику президента Сергею Шефиры Зеленский передал свою долю в 8 компаниях.
Шеф-редактору и автору Студии Квартал 95 Борису Шефиры перешли доли в двух компаниях.
Теперь Владимир Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр Лига смеха.
Источник: Единый госреестр