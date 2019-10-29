Зеленский выступал против присутствия Богдана на встрече с Трампом

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Владимир Зеленский был против его присутствия на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 25 сентября

По словам Богдана, в самом начале команда Зеленского приняла решения, что не встречаются с лицами, не наделенными официальным статусом, передает "ДС" со ссылкой на "Украинскую правду".

"Владимир Александрович сказал, что, видимо, мне туда не надо идти", - сказал Богдан, отвечая на вопрос журналиста. Он допустил, что это может быть связано с негативным отношением в США к его назначению главой Офиса президента.

Говоря о встрече помощника президента Андрея Ермака с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, глава Офиса президента подчеркнул, что это было решение Ермака, потому как он якобы является внештатным советником Зеленского.

"Это позволяет ему проводить встречи, которые не имеют официальной окраски", - добавил Богдан.

Напомним, в сентябре состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке.

