Зеленський взагалі не розуміє, куди ми котимося - Богдан

Президент Володимир Зеленський дуже чутливий до критики і занурений в теплу інформаційну ванну, яка "перетворилася в бетонний склеп", оскільки не розуміє, до чого призведе ця ситуація.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан.

"Кажуть, наприклад, що президент не розуміє, що відбувається навколо нього і в державі. Що тепла ванна перетворилася в якийсь бетонний склеп", - заявив Богдан, наголосивши, що Зеленський дуже гостро реагує на критику в соціальних мережах.

"Він сам читає Facebook. О другій годині може прийти есемеска: "Хто це такий?" А там взагалі якийсь бот - 20 лайків - щось про нього погане написав. Він дуже чутливий до цього. Що мене теж дивує. Він все життя критикував інших політиків. Сатира - це теж форма критики", - розповів Богдан.

Ексголова Офісу переконаний, що так реагувати на критику - ознака слабкості.

"Ти критикував тих - ти повинен розуміти, що тебе теж будуть критикувати. Не можна так реагувати: ти показуєш свою слабкість. Існує думка (і я з ним абсолютно згоден): Володимир Олександрович взагалі не розуміє, куди ми котимося. Взагалі. Нікому сказати. мало того, якщо ти можеш потрапити до президента, то тільки з радісними новинами, зі щасливою посмішкою і задоволеним поглядом", - резюмував Богдан.