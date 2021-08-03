Зеленський взяв під особистий контроль справу про загибель Шишова

Глава держави Володимир Зеленський тримає на контролі справу про можливе вбивство голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

Наразі Офіс президента уважно стежить за висновками поліції, повідомив під час сьогоднішнього брифінгу прессекретар Сергій Никифоров.

"Ми уважно стежимо за висновками поліції, президент звичайно тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб білоруси, котрі після подій літа і осені минулого року приїжджають в Україну, відчували себе в безпеці, - заявив він.

Никифоров також додав, що якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецпризначенці, тоді буде реакція Зеленського.

Нагадаємо, вчора в Києві зник безвісти голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов. Він вийшов вранці на пробіжку, але додому не повернувся.

Сьогодні його знайшли повішеним у одному з парків Києва.

Зараз поліція розглядає дві версії смерті Шишова. Одна з версій - приховування умисного вбивства