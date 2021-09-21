Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку у вівторок взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Офіс президента.

"На відкритті сесії виступили генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-й сесії Генасамблеї ООН Абдулла Шахід, президент Бразилії Жаір Болсонару і президент США Джозеф Байден", - йдеться в повідомленні.

Виступ Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.

76-я сесія Генеральної Асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавіруса, а також збереженню навколишнього середовища.

Щорічні дебати триватимуть до 27 вересня. У другий день загальнополітичної дискусії, 22 вересня, паралельно відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації і Програми дій.

На 28 вересня заплановане засідання високого рівня, приурочене до святкування Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Генасамблея є головним дорадчим органом ООН. У неї входять представники всіх держав - членів Організації, кожна з яких має один голос. У 1946 році в складі Генасамблеї була 51 держава, зараз - 193.

Як повідомлялося, увечері 20 вересня Зеленський прибув в Нью-Йорк для участі в 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН.