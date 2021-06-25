Зеленський: Я вважаю позитивним те, що Байден і Путін зустрілися

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним нічого йому не обіцяв.

Таку думку він висловив в інтерв'ю каналу "1+1", текстову версію якого опублікували на сайті ТСН 24 червня.

Ведуча Наталія Мосейчук запитала, чи є в Зеленського інсайди із зустрічі: чи знайшли Путін і Байден спільну мову, чи не розміняли України. Також вона запитувала про надання Україні ПДЧ у НАТО, транзит газу й військову допомогу США.

"Я думаю, що обидві сторони не отримали висновки й відповіді на всі питання, які ви зараз сказали. Саме на всі. Я думаю, що вони повинні були підняти ці питання. І піднімала американська сторона, упевнений, питання Донбасу й підтримки нашого суверенітету і територіальної цілісності. І впевнений у цьому, тому що - кажу відверто - президент Байден мені говорив про це", - сказав Зеленський.

Президент України також висловив упевненість у тому, що два лідери в Женеві говорили про вступ України в НАТО.

"Упевнений, що обговорили. Упевнений дійсно, що "одним мазком". Упевнений, що президент Росії Путін отримав, я думаю, інформацію, що завтра- післязавтра навряд чи Україна отримає [членство в] НАТО або ПДЧ. Я думаю, що йому ніхто нічого не обіцяв. Я впевнений, що й навпаки, він нічого не обіцяв. Я вважаю позитивним, що вони зустрілись. Позитивно і точно, що ніхто нікому не передавав Україну. Я впевнений. Сполучені Штати знають моє різке відношення до цього", - додав глава Української держави.