Зеленський за місяць додав у рейтингу 4%

Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то за діючого главу держави Володимира Зеленського проголосували б 27,4% тих, хто візьме участь у виборах і визначився з кандидатурою. Про це свідчать результати опитування Центра Разумкова, проведеного з 5 по 9 березня.

За опитуванням наприкінці січня початку лютого ця цифра була 23,1%. Таким чином Зеленський додав у рейтингу 4%.

Другим у рейтингу йде попередній президент Петро Порошенко - проголосували б 19,7% тих, хто візьме участь у виборах і визначився з кандидатурою. За місяць рейтинг збільшився на 1,9%.

Юрій Бойко - 17,1% (мінус 2,8%)

Юлія Тимошенко - 10,1% (мінус 1,1%)

Ігор Смешко - 6,3%

Володимир Гройсман - 3,3%

Руслан Кошулинський - 2,8%

Олег Ляшко - 2,4%

Дмитро Разумков - 2%

Анатолій Гриценко - 1,7%

По 0,9% опитаних проголосували б за Олександра Вілкула та Віталія Кличка.

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся 2-ий тур виборів президента. Тур моделювався за участі 4-ох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем виборів.

Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

Соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією Криму та районів Донецької і Луганської областей.

Похибка дослідження не перевищує 2,3%.