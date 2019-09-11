Зеленский забрал у Герасимова, Арьева и Логвинского дипломатические ранги

Президент Украины Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева, который также возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Отменить как выданные безосновательно, указ президента Украины от 18 мая 2019 года No 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, которая касается присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову", - говорится в документе.

Кроме этого Зеленский отменил указ о присвоении заместителю председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Георгий Логвинскому дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду представление об увольнении членов Центральной избирательной комиссии. Представление Зеленского должен рассмотреть профильный комитет.