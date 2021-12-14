Зеленський закликає ЄС і США сильніше тиснути на Росію, щоб повернути за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський подякував Європі та США за підтримку у протидії російській агресії, але наголосив: колективних зусиль поки що недостатньо, щоб повернути Росію за стіл переговорів, зокрема щодо врегулювання на Донбасі.

"Безумовно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки що не вистачає, щоб повернути російську сторону не лише до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та держав- сусідів, а й просто до змістовних переговорів щодо миру на сході. України", - повідомив він в інтерв'ю італійській La Repubblica.

Зеленський не уточнив, що саме вкладає у поняття "змістовного діалогу". На тлі заяв президента про необхідність "прямих переговорів" із російським Владіміром Путіним та ініціативою його Офісу провести "референдум щодо Донбасу та Криму". Але акцентував на готовності українців захищати свою землю та свободу " за будь-яких обставин і від будь-яких посягань".

За словами Зеленського, станом на сьогодні ситуація на кордоні залишається напруженою.

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Ба більше, виник ще один простір для ескалації - в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. Коли це почне змінюватись, тоді можна буде сказати, що аргументи звучать переконливо", - зазначив він.

Новий "імпульс" Мінським домовленостям можуть дати нещодавні переговори президентів США Джо Байдена і Росії Владіміра Путіна. За підсумками відеозустрічі вітчизняні й закордонні експерти припускали, що Путін може погодитися зняти військову напругу на наших кордонах в обмін на тиск США на Україну, щоб домогтися автономії частини Донбасу.

Побічно цю інформацію підтверджують і в Офісі президента. Під час інтерв'ю 10 грудня Володимир Зеленський заявив, що "допускає референдум щодо Донбасу загалом, (...) Криму, щодо припинення війни". А виступаючи із посланням до ВР, президент України допустив "прямі переговори з Путіним" для "припинення війни".