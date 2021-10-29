Зеленський закликає вакцинуватися: Треба боятися не страшилок, а коронавірусу

Президент Володимир Зеленський вважає виходом із нової потужної хвилі COVID- 19 вакцинацію та закликає посилювати її темпи.

Про це він заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі.

"Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі саме з цього питання і включили всі мозок. Треба вакцинуватися. На сьогодні це не страшилки, це дійсно єдине рішення. Хочу, щоб ми не боялися тих страшилок у ЗМІ, соцмережах, а боялися конкретно цього вірусу", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що наразі Україна, як і весь світ, переживає чергову потужну хвилю коронавірусу, штаму "Дельта" та появи нових штамів, спостерігаються нові антирекорди з кількості хворих і померлих.

Президент переконаний, що збільшення щеплень і є виходом з цього "колапсу".

Він розповів, що на останньому засіданні РНБО було поставлене завдання збільшувати темпи вакцинації до 300 тисяч за добу, за його словами, наразі вже понад 290 тисяч осіб вакцинуються щодня.

Глава держави закликав керівників на місцях "засинати і прокидатися з цією темою", щоб збільшувались темпи вакцинації.

За даними МОЗ, в Україні з початку вакцинальної кампанії зроблено понад 17 млн щеплень проти COVID-19.