Зеленський закликав американських бізнесменів інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня в межах робочого візиту до США зустрівся з представниками американського бізнесу. Про це повідомила пресслужба глави держави.

У заході взяли участь представники фінансових, енергетичних компаній, підприємств, що працюють в аграрному секторі, інфраструктурній та оборонній галузях.

Зеленський розповів американським бізнесменам про план трансформації України, який спрямовано на залучення до української економіки приблизно $300 млрд.

"Ми можемо робити ці перетворення самі, але це займе близько 20-25 років, тому нам потрібна гарна підтримка з боку великих компаній, і ми будемо раді їм", - підкреслив він.

Президент заявив, що Україна робить реальні кроки для підтримки бізнесу, він зокрема нагадав і про банківську реформу і готовність до приватизації "ПриватБанку", реформу державного концерну "Укроборонпром".

Глава держави також повідомив про державну підтримку інвесторів, які вкладають в Україну від €20 млн.

"Багато реформ, багато кроків. Ми поспішаємо, у нас немає часу на розмови", - сказав Зеленський.