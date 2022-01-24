Зеленський закликав українців зберігати спокій (відео)

24 января 2022, 21:53
 Политика
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Президент України Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій та не кричати "все пропало". Президент наголосив, що наразі влада працює заради повної деескалації ситуації на Сході України шляхом мирного врегулювання, а причин для паніки немає.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на Telegram-каналі глави держави.

"Все під контролем. Причин для паніки немає", - підсумував він результати засідання РНБО.

За словами президента, влада працює заради повної деескалації ситуації на Сході України шляхом мирного врегулювання.

"Знаємо про все. Готові до всього. Віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все разом з нашими партнерами, дипломатами та нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх: бути спокійними і не кричати "все пропало", - сказав Зеленський.

24 січня відбулося термінове засідання Ради національної безпеки та оборони.

За результатами засідання, секретар РНБО також закликав українців зберігати спокій: "Для нас немає нічого нового з того, що на сьогоднішній день відбувається... Чи є ситуація складна? Вона у нас складна з 2014 року".

 
 
 