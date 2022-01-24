Зеленський закликав українців зберігати спокій (відео)

Президент України Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій та не кричати "все пропало". Президент наголосив, що наразі влада працює заради повної деескалації ситуації на Сході України шляхом мирного врегулювання, а причин для паніки немає.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на Telegram-каналі глави держави.

"Все під контролем. Причин для паніки немає", - підсумував він результати засідання РНБО.

За словами президента, влада працює заради повної деескалації ситуації на Сході України шляхом мирного врегулювання.

"Знаємо про все. Готові до всього. Віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все разом з нашими партнерами, дипломатами та нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх: бути спокійними і не кричати "все пропало", - сказав Зеленський.

24 січня відбулося термінове засідання Ради національної безпеки та оборони.

За результатами засідання, секретар РНБО також закликав українців зберігати спокій: "Для нас немає нічого нового з того, що на сьогоднішній день відбувається... Чи є ситуація складна? Вона у нас складна з 2014 року".