Зеленський закликав зосередитися на тих обіцянках, які він і партія Слуга народу давали під час передвиборної кампанії

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України зараз надважливими є закони, необхідні для завершення земельної реформи, децентралізації, введення народовладдя, а також для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції.

Про це він розповів у суботу, 13 березня, під час виступу на з'їзді партії Слуга народу.

"Сьогодні для України надважливими є закони, які закінчать земельну реформу, децентралізацію, введуть народовладдя. Закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції, відновлення справедливості і виконання всіх інших наших обіцянок", - заявив Зеленський.

Звертаючись до членів партії Слуга народу, він зазначив, що основну увагу сьогодні варто приділити не тому, що вже зроблено, а тому, що поки не зроблено, і зосередитися на втіленні цього в життя, покращувати швидкість і ефективність.

"На мою думку, у вас можуть бути дискусії щодо деталей, але коли йдеться про принципові, важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів, голосів Слуги народу. Вам повинно бути все одно, як голосують інші партії, нехай це залишиться на їхній совісті", - заявив він.

Зеленський додав, що партія "повинна бути джерелом ініціатив, джерелом реформ, проектів, ідей, а головне - нових професійних і порядних кадрів для нашої України".

Також він рекомендував членам партії забути, назавжди слова "так, але", коли йдеться про обіцяне людям.

Нагадаємо, виступаючи на з'їзді партії Зеленський пообіцяв, що партія позбудеться "засланих козачків" і випадкових людей.

Також в ході з'їзду було прийнято рішення про створення всередині партії Слуга народу політичної ради і національної ради громад.