Зеленский занимает первую строчку президентского рейтинга, второе место у Порошенко - опрос

В президентском рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский, второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко, на третьем - лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Таковы результаты социологического опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и Института стратегических исследований и прогнозов "Янус", обнародованные 20 марта.

Опрос провели с 9-го по 14 марта 2019 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет во всех областях Украины без учета населения Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность исследования - 2,1%. Опрос провели методом личного формализованного интервью (face-to-face) с использованием планшетов по месту жительства респондентов.

Наибольшую поддержку среди тех, кто примет участие в голосовании, получил бы шоумен Владимир Зеленский (20,5%). Порошенко набрал бы 13,3% голосов, за Тимошенко готовы проголосовать 9,5% респондентов.

Около 25,7% опрошенных из тех, кто придет на избирательные участки, не определились с кандидатом.

"Наиболее вероятными победителями выборов большая часть респондентов считает Петра Порошенко (25,5%) или Владимира Зеленского (25,1%).

Показатель веры в победу Юлии Тимошенко почти вдвое меньше - 12,5%", - сказано в пресс-релизе.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.