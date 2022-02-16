Зеленський запевнив, що Україна готова захищатись "незалежно від дати"

16 февраля 2022, 21:01
 Политика Источник: Слово і Діло Персоны: Зеленський В.О.

Україна готова захищатись від вторгнення Росії незалежно від дати. За останні вісім років українці стали ще міцнішими.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час звернення до військових у Маріуполі у середу, 16 лютого.

"Нас не лякають жодні прогнози, нас не лякають жодні люди і вороги, нас не лякають якісь дати, тому що ми захищатимемо себе і 16 лютого, і 17-го, і березень, і квітень, і вересень, і грудень, - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що день та місяць нападу на Україну неважливі. За його словами, сьогодні 2022 рік, а не 2014-й, і це важлива різниця.

"Війна триває 8 років, ми стали в стільки ж разів міцнішими, - додав Зеленський.

Раніше ми писали, що американська розвідка не може підтвердити відведення військ Росії від українського кордону, про що офіційно заявили в Міноборони РФ.

 

Источник: Слово і Діло
 
 
 