Зеленский записал обращение к украинцам после катастрофы самолета МАУ в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой пассажирского самолета МАУ в Иране.

В связи с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в иранском Тегеране президент Украины подписал указ про объявление 9 января днем траура.

Об этом сообщает пресс- служба главы государства.

Он отметил, что утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины и всего мира.

Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - сказал он.

Президент Украины отметил, что в Иран уже прибыла украинская поисково- спасательная группа в составе 45 человек, в том числе с Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737", - добавил Зеленский.

Он отметил, что сейчас информационное пространство наполнен многочисленными теориями и домыслами о трагедии.

"Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий ", - сказал Зеленский.

В связи с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в иранском Тегеране президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про объявление 9 января днем траура.