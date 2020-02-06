Зеленский: Записи прослушки Гончарука опубликовали в интернете из техники программы "Гроші"

Президент Владимир Зеленский сказал, что Служба безопасности Украины проводит следственные действия из-за прослушки кабинета премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, обыски проводились у всех, кто мог быть причастен к прослушке, в том числе в Управлении госохраны, а также в редакции программы "Гроші".

Обыски в помещении программы "Гроші", которая выходит на канале "1+1" проходили в связи с тем, что именно из техники, находящейся там, в интернет загрузили записи прослушки кабинета премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом журналистам во Львовской области 6 февраля сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент изданиия "ГОРДОН".

"Я знаю, что ведутся следственные действия Службой безопасности Украины из- за того, что в режимном объекте - кабинете премьер-министра Украины - велась запись. Записи были кому-то переданы или проданы", - сказал президент.

По его словам, обыски проводились у всех, кто мог быть причастен к прослушке, в том числе 25 обысков прошло в Управлении госохраны.

"К сожалению, у "Грошей" были обыски, потому что, насколько мне известно, именно из этой техники эта информация, эти записи были загружены в интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это выложил в интернет. Я так понимаю, что нашли, кто выкинул в интернет. Обыски - потому, что это - уголовное дело. Мне очень жаль. Но я не могу вмешиваться в следственные действия, это перебор", - сказал Зеленский.

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский утверждал, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у Гончарука.

В "1+1" заявили, что действия СБУ не имели ничего общего с расследованием преступных действий, а являются попыткой политического давления на независимые СМИ. Медиагруппа призвала Зеленского и ряд других политиков и дипломатов "не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа".

В соцсетях обратили внимание, что файл прослушки Гончарука содержит метаданные, которые указывают на причастность к его появлению Куксина.

15-16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями.