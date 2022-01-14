Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронню зустріч із Путіним - глава ОП

Президент Володимир Зеленський запропонував лідеру США Джо Байдену організувати тристоронню зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак під час конференції з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Хербстом.

"Президент Зеленський запропонував президенту Байдену - і ми вважаємо, це може спрацювати, - організувати тристоронню зустріч, можливо, в режимі відеоконференції, між президентом Байденом, президентом Зеленським і президентом Путіним", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що Україна все ще чекає на реакцію з російського боку, але американські партнери, за його словами, зацікавлені в такій ініціативі. Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів із Путіним, наголошуючи, що потрібно "робити все, щоб будувати нові формати зустрічей". Також президент запропонував США формати участі на рівні президента у мирному врегулюванні війни на Донбасі.