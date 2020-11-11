Зеленський запропонував провести аудит впроваджених реформ

Президент Володимир Зеленський на засіданні оновленої Комісії з питань правової реформи запропонував провести аудит всіх впроваджених в Україні реформ. На його думку, це допоможе вирішити конституційну кризу в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Зеленський пояснив, що аудит допоможе виправити помилки, допущені в реформах, та узгодити законодавство з Конституцією.

"Варто провести ретельний аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ. Лише маючи такий аналіз, зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно- правовими актами та рекомендаціями Венеціанської комісії", - заявив глава держави.

Президент додав, що причиною конституційної кризи в Україні стала відсутність належного регулювання, його неповнота та нечіткість деяких аспектів діяльності судової влади.

"Я чекаю від комісії дієвих рішень та конкретних шляхів виходу - як із сучасної конституційної кризи, так і тотальної кризи довіри до органів судової влади. Навіть якщо для цього буде необхідно вносити зміни до Конституції", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Європейський парламент заявив, що цінує прогрес впровадження реформ в Україні, але висловив певне розчарування через недостатню боротьбу з олігархією.

Додамо, нещодавно Зеленський запропонував Раді ухвалити його судову реформу, але депутати вирішили відправити документ на доопрацювання.



