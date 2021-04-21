Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський записав новий відеоролик, у якому звернувся до українців, світу, а також до глави Російської Федерації Володимира Путіна.

Відео було опубліковано у вівторок, 20 квітня, на офіційній сторінці глави держави у Facebook. Звертаючись до Путіна, Зеленський перейшов на російську мову і запропонував йому зустрітися на українському Донбасі, де триває війна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пролунала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити та зрозуміти ситуацію. А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю, пане Путін", - сказав Зеленський.

Український гарант зазначив, що "неможливо привезти мир на танку", так само як і "звільнити" когось, захоплюючи чужі території.

"Кожен лідер повинен розуміти, що бійка не може бути неминучою, коли йдеться не про підворіття та хуліганів, а реальну війну та мільйони людських життів. І що на відміну від бійки, у війні програють усі сторони", - підкреслив президент.

Зеленський нагадав, що Росія скупчила поблизу українського кордону велику кількість своїх військових, пояснюючи це проведенням "навчань". Україна та її партнери стурбовані таким нарощуванням озброєнь та вимагають від РФ відвести війська.

"Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна може захищати себе, якщо виникне така потреба, але при цьому наша країна виступає проти війни, хоч і готова до неї, та за дипломатичне вирішення конфлікту.

Глава держави звернувся до українців, закликавши їх не піддаватися страху, не довіряти чуткам та ретельно відбирати інформацію.

"Чи потрібно сьогодні нам бути пильними? Так. Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014. Ми не боїмось, бо Україна-21 не має ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат", - зазначив Зеленський.

Український президент пояснив, що громадянам нічого боятися, адже наша країна має сильну армію, у якої є якісна зброя, великий досвід та бойовий дух. Окрім того, Україна заручилася підтримкою партнерів, серед яких зокрема США, Франція, Німеччина, Великобританія, Туреччина, а також Рада Європи та НАТО.

При цьому Зеленський зазначив, що українцям важливо розуміти, на що ще готовий світ, аби зупинити агресію Росії, адже дипломатичної стурбованості, санкцій та резолюцій може виявитися замало.

"Як саме і ким саме ви допоможете нам, якщо дехто знову проігнорує кордони в центрі Європи? Чи готовий світ до вирішення складних завдань? Чи перестане він, у випадку широкомасштабної агресії з боку РФ, ховатись від неприємних запитань, зокрема щодо Ради Безпеки ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, Північного потоку-2?" - такі запитання поставив Зеленський.