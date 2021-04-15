Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроєкт про статус олігархів.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт. Такого у нас в Україні не було, вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів, фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні, - заявив він.

За його словами, не можна допускати впливу олігархів в нашій країні, тому буде розроблена законодавча ініціатива.

Вплив олігархів на вибір України, на економіку, на закони, на Верховну Раду - це, мені здається, допускати не можна, тому буде розроблятися законодавча ініціатива з приводу олігархів, - додав він.

Нагадаємо, що переважна більшість українців (92%) погоджується з тим, що олігархи мають великий вплив на українське суспільство, лише 5% дотримуються протилежної думки.

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