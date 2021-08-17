Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив президента Володимира Зеленського на урочисте засідання парламенту з нагоди 30-річчя прийняття Акта проголошення незалежності України.

Про це він повідомив на брифінгу в Полтавській області у вівторок, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми запросили президента обов'язково, як гаранта Конституції на 24 серпня... У нас о 13.00 буде урочисте засідання Верховної Ради ...", - сказав Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи підтвердив президент свою участь у цьому засіданні, спікер сказав, що зараз не готовий відповісти.