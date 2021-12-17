Зеленський запросив лідерів країн G7 та ЄС відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послами "Групи семи" (G7) та Європейського Союзу в Україні, під час розмови глава держави запросив лідерів країн відвідати Україну та розповів про розвиток реформ.

Як повідомляє Офіс президента України, Зеленський розповів учасникам зустрічі про важливі кроки на шляху перетворень в Україні, зокрема про перебіг реформ.

"Ми розблокували судову реформу. Запустили надважливий процес деолігархізації", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Україна продовжить розвивати відносини з ЄС та НАТО, наповнювати новими, конкретними проектами і змістами співпрацю з ключовими партнерами.

"Ми зміцнюватимемо оборонні спроможності, будемо впроваджувати зміни в нашій країні, модернізувати економіку", - зазначив він.

Окрему увагу учасники заходу приділили обговоренню безпекової ситуації на кордонах України та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Президент України наголосив на важливості активізації роботи всіх переговорних форматів для деескалації ситуації та подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу державі.

"Для мене особисто важливо бачити, що міжнародна підтримка України з року в рік міцнішає. Це, я вважаю, є спільним ключовим результатом нашої роботи. Ми відчуваємо, що демократичний світ краще розуміє роль України в регіоні, насамперед для європейської безпеки. Ціную особисті зусилля кожного з вас. Розраховую, що ми зможемо досягти ще кращих результатів наступного року", - висловив сподівання президент.

Глава держави запросив лідерів країн G7 та Європейського Союзу відвідати Україну.

"Чекаю на всіх лідерів ваших країн наступного року в Україні", - сказав Зеленський.