Зеленський запросив нового президента Ізраїлю до Києва

Президент України Володимир Зеленський і президент Ізраїлю Іцхак Герцог провели телефонну розмову 13 липня, інформує пресслужба глави Української держави.

Зеленський привітав колегу зі вступом на посаду - Герцога привели до присяги президента 7 липня.

Двоє президентів говорили про двосторонню співпрацю, заходи з нагоди 80-ї річниці від початку масових розстрілів у Бабиному Яру та розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Зеленський позитивно оцінив динаміку відносин двох країн і висловив упевненість у їхньому подальшому розвитку, зазначили в Офісі президента.

У контексті розмови про двосторонні відносини двоє президентів обговорили "плани щодо взаємного і одночасного відкриття центрів високотехнологічного розвитку" в Києві та Єрусалимі. До запуску цих центрів буде залучено науковців та IТ-фахівців. Чим саме займатимуться центри, не уточнюють.

Окрім того, Зеленський запросив Герцога відвідати Київ "найближчим часом".

"Упевнений, що спільними зусиллями ми маємо поглибити партнерські відносини між Україною та Ізраїлем", - додав він.

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Герцог - син шостого президента Ізраїлю Хаїма Герцога (1983-1993 роки) й онук головного рабина країни Іцхака Галеві Герцога. Має перший академічний ступінь з юриспруденції. Він переміг на виборах 2 червня, набравши у Кнесеті 87 зі 120 голосів.

На посаді президента Герцога змінив Реувена Рівліна, строк повноважень якого сплив 9 липня.