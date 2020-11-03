Зеленський запросив Венеціанську комісію до роботи над судовою реформою

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що Венеціанська комісія підготувала понад 150 висновків та експертних оцінок щодо законопроектів і законів України стосовно судочинства, Антикорупційного суду тощо.

Зеленський і Букіккіо зосередили увагу на конституційній кризі в Україні, яка розпочалася через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким фактично було "обнулено" всю систему боротьби з корупцією, яку наша держава за підтримки, зокрема, й Ради Європи та Венеціанської комісії вибудовувала в останні роки.

Зеленський зазначив, що як президент він не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом.

"Моє першочергове завдання зараз - зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи", - наголосив він.

Букіккіо запропонував експертизу Венеціанської комісії і наголосив, що в жодному разі не можна ставити під ризик такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та земельна реформа.

Голова Венеціанської комісії зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи та особливо до Конституційного Суду.

Зеленськийзапросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.

Нагадаємо, Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Зеленський зазначив, що судді чинного складу КСУ, які не голосували за відміну антикорупційного законодавства, мають добровільно піти у відставку. В цьому разі вони зможуть претендувати на місця у оновленому складі суду.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації. Проте Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного суду.

Це може відбутися в разі, якщо буде політичний конфлікт.

У Раді також зареєстрували законопроєкт за співавторством спікера парламенту Дмитра Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу". Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.