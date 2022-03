Зеленський зателефонував Байдену, після чого назвав розмову "предметною"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом. Під час переговорів сторони обговорили посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомив Володимир Зеленський у твітері.

"Провів предметну розмову з президентом США Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полях бою, про злочини Російської Федерації проти мирного населення. Узгодили подальші кроки з оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - написав він.

Had a substantive conversation with @POTUS. Gave him the assessment of the situation on the battlefield, informed about the crimes of Russia against the civilian population. We agreed on further steps to support the defense of Ukraine and increase sanctions against Russia.

- Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022

Нагадаємо, що рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставлення літаків, щоби не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.

Сьогодні 40 cенаторів-республіканців США закликали адміністрацію Джо Байдена дозволити передачу польських винищувачів МіГ-29 Україні.

Президент Джо Байден має невдовзі оголосити, що США разом із G7 та Європейським Союзом закликатимуть до скасування статусу "найбільшого сприяння" для Росії, що передбачає постійні нормальні торгові відносини в США.

