Зеленський затвердив річну національну програму Україна-НАТО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік.

Про це повідомляє прес- служба глави держави у вівторок, 26 травня.

В документі наголошується, що річна національна програма (РНП) визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань.

"Програма є системним документом, спрямованим на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні.

Особливу увагу в програмі приділено питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю.

Головний акцент у програмі зроблено на зусиллях держави для забезпечення безпеки і добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки.

Також зазначено, що реалізація всеосяжних реформ у різних сферах, передбачених РНП, повинна ще більше наблизити Україну до НАТО.

Як писало ZN.UA, уперший рік президентства Володимира Зеленського процес зближення України з Євросоюзом загальмувався, а реальна інтеграція в НАТО була фактично поставлена на паузу.



