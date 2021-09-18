Зеленський затвердив стратегічний оборонний бюлетень України

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 серпня 2021 року і затвердив стратегічний оборонний бюлетень України.

17 вересня Зеленський підписав відповідний указ No473/2021, повідомив пресцентр Офісу глави держави (ОПУ).

Згідно з документом, воєнну політику України реалізують за кількома основними напрямами, серед них - "забезпечення відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України, відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої країни в межах державного кордону, запобігання воєнним конфліктам із будь-якими іноземними державами".

"У стратегічному оборонному бюлетені України сформульовано місію та бачення сил оборони зразка 2030 року, згідно з якою сили оборони об'єднані єдиним керівництвом та складаються з професійно підготовленого та вмотивованого особового складу, оснащені сучасним озброєнням і військовою (спеціальною) технікою, здатні забезпечити захист суверенітету й територіальної цілісності України, готові до ведення операцій у повітрі, на суші, на морі, ведення протиборства в інформаційному просторі та кіберпросторі, спроможні діяти асиметрично, нестандартно, є проактивними та інтегрованими до євроатлантичної безпекової архітектури", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що "на основі стратегічного оборонного бюлетеня України будуть розроблені державні цільові програми та інші планувальні документи й проєкти з питань розвитку спроможностей сил оборони".