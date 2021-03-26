Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки.

Президент України Володимиром Зеленським затвердив Стратегію воєнної безпеки, в якій допускається початок повномасштабних бойових дій Росії проти України та інших держав Балтійського і Чорноморського регіонів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Агресивна зовнішня і військова політика Російської Федерації загрожує національній безпеці України і інших держав Балтійського і Чорноморського регіонів, може привести до подальшої ескалації збройної агресії проти України і спровокувати міжнародний збройний конфлікт в Європі", - йдеться в тексті Стратегії воєнної безпеки України.

Також РФ залишається військовим супротивником України на національному рівні, який здійснює збройну агресію проти України, застосовує військові, політичні, економічні, інформаційно-психологічні, космічні, кібер і інші засоби, які загрожують незалежності, державному суверенітету і територіальній цілісності.

"Метою цих дій є посягання на територіальну цілісність, дестабілізація соціально-політичної ситуації, гальмування соціально-економічного розвитку, європейської та євроатлантичної інтеграції, відновлення свого впливу в Україні, зміна її територіального устрою, зокрема шляхом повномасштабного застосування військової сили проти України", - сказано в документі.

Водночас, відповідно до Стратегії воєнної безпеки України, "агресивні дії Російської Федерації можуть спровокувати міжнародний збройний конфлікт на Балканах, у Балтійському і Чорноморському регіонах, на Кавказі і в Східній Європі".

Такими діями, згідно з документом, є "тимчасова окупація Російською Федерацією частини території Грузії і України; мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь; перешкоджання Російською Федерацією вільному судноплавству в Чорному і Азовському морях; спроби Російської Федерації зберегти в сфері свого політичного впливу Республіку Білорусь; використання у власних інтересах конфлікту в Придністров'ї та інших "заморожених" конфліктів на пострадянському просторі; нарощування Російською Федерацією наступальних угруповань військ, розгортання нової ракетної зброї і проведення масштабних військових навчань на своїх західних кордонах і на тимчасово окупованих територіях України".

В 2014 році Росія окупувала Крим та інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій областях. У 2014 і 2015 роках відбулося пряме військове вторгнення армії РФ на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на сході України, називаючи її "громадянським конфліктом". Росія продовжує підживлювати війну в окремих районах Донецької та Луганської областей грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію з кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистів. Жертвами російської агресії стали понад 13 тисяч громадян України. До війни проти України активно залучена і російська пропаганда.

"Детектор медіа"

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