6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані Москвою бойовики

Зеленський зауважив "декілька важливих символів" на формі збірної України з футболу

Президент України Володимир Зеленський схвально оцінив нову форму збірної України з футболу, в якій вона виступатиме на чемпіонаті Європи.

"Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній - декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна - єдина й неподільна. Крим - це Україна", - наголосив глава держави в інстаграмі.

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Нову форму одразу розкритикували в МЗС Росії. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є "висловленням певної політичної позиції", яка відрізняється від позиції Москви.

Водночас Європейський футбольний союз заявив, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік через пандемію COVID-19. Турнір має тривати з 11 червня до 11 липня. Матчі вирішили проводити в 12 різних містах Європи у зв'язку із 60-річчям з моменту заснування турніру.

Україна на Євро-2020 зіграє в групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. Матчі заплановані на 13, 17 та 21 червня відповідно.