Зеленський завтра вирушить до Литви. У програмі - зустріч із президентом Євроради

Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідає з візитом Литовську Республіку з метою участі у 4-й міжнародній Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Під час візиту також заплановане проведення переговорів Глави Української держави з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Крім того, в межах візиту Володимир Зеленський на запрошення Президента Литовської Республіки візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви.

У липні у Зеленського запланована ціла низка зустрічей.

Так, канцлер ФРН запросила Зеленського відвідати Берлін 12 липня для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Крім того, у липні очікується зустріч Зеленського та президента США Джо Байдена у Вашингтоні.